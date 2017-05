Hackers usam e-mails para acessar dados de usuários do Google

A Alphabet Inc alertou seus usuários que tomem cuidado com e-mails de contatos conhecidos pedindo-lhes para clicar em um link do Google Docs, após um grande número de pessoas reclamarem nas redes sociais que suas contas tinham sido hackeadas.

O Google disse na quarta-feira que tomou medidas para proteger os usuários dos ataques, desativando contas ofensivas e removendo páginas mal-intencionadas.

“Nossa equipe está trabalhando para evitar que este tipo de fraude aconteça novamente”, disse a empresa em um email para a Reuters.

Usuários recebem por e-mail um pedido para clicar em um link para visualizar um documento do Google Docs e, sem saber, fornecem aos hackers acesso ao conteúdo de suas contas do Google, incluindo e-mail, contatos e documentos online, segundo especialistas em segurança que analisaram o esquema.

“Esta é uma situação muito séria para quem está infectado porque as vítimas têm suas contas controladas por alguem mal-intencionado”, disse Justin Cappos, professor de segurança cibernética da Tandon School of Engineering da Universidade de Nova York.

Cappos disse que recebeu sete desses emails maliciosos em três horas na tarde de quarta-feira, uma indicação de que os hackers estavam usando um sistema automatizado para realizar os ataques.

Ele disse que não saber o objetivo, mas ressaltou que as contas comprometidas podem ser usadas para redefinir senhas de contas de bancos online ou dar acesso a informações financeiras e pessoais sensíveis.