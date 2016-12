Hackers atacam portal da polícia alemã que reúne pistas de ataque

Berlim – O portal aberto pelo Escritório Federal de Investigação da Alemanha (BKA) para que os cidadãos possam enviar fotos e vídeos relacionados ao atentado de segunda-feira em Berlim foi invadido por hackers nesta quarta-feira e ficou bloqueado por duas horas e meia.

Segundo informou o grupo de veículo de imprensa “Funke” citando fontes da BKA, a página foi alvo de um ataque DDOS, que colapsa os servidores multiplicando o tráfego de dados.

A página ficou inacessível entre 17h e 19h30 local, quando foi possível reverter o ataque.

Até o momento foram recebidas 270 pistas no portal, enquanto a polícia de Berlim atendeu mais de 500 chamadas na linha telefônica aberta para receber qualquer informação que possa ajudar nas investigações do atentado, no qual morreram 12 pessoas depois que um caminhão invadiu um mercado de natal.

Segundo informaram nesta quarta-feira os principais veículos de imprensa, a polícia procura um cidadão tunisiano após achar na cabine do caminhão uma documentação pertencente a um jovem dessa nacionalidade que estava registrado como perigoso nos dados das forças de segurança.