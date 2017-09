Guterres pede que todos os governos cumpram o Acordo de Paris

Nações Unidas – O secretário-geral da ONU, António Guterres, insistiu nesta terça-feira para que todos os governos implementem o Acordo de Paris contra a mudança climática e e se afastem do caminho das emissões “suicidas”.

O diplomata português insistiu que os “fatos são claros” e as soluções também, motivos pelos quais considerou que este é momento de os “líderes” entrarem em ação.

“Hoje sabemos o necessário para agir. A ciência é irrefutável”, enfatizou.

As palavras de Guterres foram expressadas minutos antes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar em discurso na Assembleia Geral da ONU que retirará seu país do Acordo de Paris.

Guterres insistiu que a luta contra a mudança climática também apresenta oportunidades econômicas, com novos mercados que criam novos empregos e crescimento.

O chefe da ONU chamou a atenção sobre o aumento do número de desastres naturais no mundo, lembrando os recentes furacões no Oceano Atlântico, e lembrou que essas catástrofes recorrentes passarão a ser comuns segundo os cientistas.