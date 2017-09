Guterres diz que ONU deve ser ágil, efetiva, flexível e eficiente

Nações Unidas – O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou nesta segunda-feira que é preciso buscar uma reforma que torne a organização ágil, efetiva, flexível e eficiente.

Em um ato que contou com a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Guterres lamentou que a burocracia, as estruturas fragmentadas e os “procedimentos bizantinos” são alguns dos defeitos que a ONU possui.

“Estamos fazendo progressos para um audaz e amplo programa de reformas para fortalecer as Nações Unidas”, disse o ex-primeiro-ministro de Portugal durante o evento, que durou apenas 20 minutos e foi realizado na própria sede da organização.

A reunião foi aberta e encerrada pela embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley. Antes de Guterres, Trump fez também um breve discurso.

O secretário-geral da ONU reconheceu que os problemas de burocracia da organização o fazem pensar se há uma “conspiração” para que as normas da entidade não sejam efetivas.

“Para ajudar as pessoas que apoiamos e as pessoas que nos apoiam, devemos ser ágeis, efetivos, flexíveis e eficientes”, disse Guterres.