Guterres aponta risco de palavras exaltadas sobre Coreia do Norte

Nações Unidas – O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta terça-feira sobre os riscos de discursos exaltados sobre a Coreia do Norte e avaliou que é o momento de optar pela diplomacia para resolver a crise que envolve o país.

“Quando as tensões aumentam, também crescem as possibilidades de um erro de cálculo. As palavras exaltadas podem levar a mal-entendidos fatais”, disse o ex-primeiro-ministro de Portugal em discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU.

Guterres reiterou que a solução para a crise norte-coreana não deve ser militar e destacou que é momento da “habilidade política”.

A tensão sobre a situação na península coreana cresceu nos últimos meses após os repetidos testes nucleares e de mísseis balísticos por parte do regime de Kim Jong-un.

Os testes foram seguidos de firme condenação internacional e de declarações firmes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, que hoje estreia na Assembleia-Geral, ameaçou em agosto responder com “fogo e fúria” se Kim Jong-un seguir realizando testes que colocam em risco a segurança dos EUA e seus aliados.

Guterres condenou os testes norte-coreanos e exigiu que o país cumpra as resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU, que proibiram Pyongyang de realizar esse tipo de atividade.

Para o ex-premiê português, a última resolução com sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança envia uma “mensagem clara” à Coreia do Norte e mostra uma unidade internacional que, na sua avaliação, cria oportunidades para uma aposta diplomática.

Guterres destacou que a preocupação global sobre uma possível guerra nuclear está no ponto mais alto desde o fim da Guerra Fria e garantiu que a mera ameaça de usar esse tipo de armamento não pode ser permitida.