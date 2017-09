Greve geral na França é prova de fogo para Macron

O presidente francês Emmanuel Macron encara hoje seu maior desafio desde que assumiu o cargo. Nesta terça-feira, trabalhadores de todo o país se mobilizam em uma greve geral de 24h, cinco meses após o presidente assumir o mandato.

O motivo da greve é o avanço da reforma trabalhista no país, que vem sido traçada pelo próprio Macron desde quando era ainda ministro da Economia.

Em março de 2016, teve início a Nuit Debout, um movimento social contra o que o grupo chama de retirada de direitos trabalhistas — e milhares de jovens se reuníam nas praças madrugada adentro para discutir formas de resistência.

A reforma do então presidente François Hollande foi aprovada em julho, mesmo sem acordo com a maior parte dos sindicatos franceses.

Agora, Macron trabalha em sua adaptação e, no dia primeiro de setembro, apresentou sua proposta de reforma, gerando forte reação dos movimentos. O objetivo é tentar baixar o desemprego no país, que está acima dos 9% desde 2009, e moldar o mercado de trabalho do país para as necessidades do novo século.

Dentre as principais mudanças apresentadas, estão facilitar as demissões, estabelecendo um teto para as indenizações a serem recebidas, e as contratações, a serem firmadas com maior flexibilidade. Também se abre a possibilidade de sobrepor as negociações individuais às coletivas em empresas com até 50 funcionários.

O movimento é visto pela CGT — o principal sindicato do país — como o fim do contrato de trabalho. O Código de Trabalho francês, de 1910, é quase uma bíblia no país.

Não é à toa, diversos governos passaram sem que uma reforma conseguisse ser levada adiante. A greve deve afetar pelo menos 4.000 empresas em 180 cidades, com adesão dos funcionários de setores cruciais como transporte, educação e energia.

É uma prova de fogo para o todo-poderoso Macron e sua maioria parlamentar mostrarem que podem o que outros não puderam.