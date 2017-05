Greenpeace protesta contra partido de Le Pen na França

Paris – Ativistas do Greenpeace subiram nesta sexta-feira na Torre Eiffel e desfraldaram um enorme faixa no primeiro andar para mostrar sua rejeição à Frente Nacional, a dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, onde a líder do partido, Marine Le Pen, enfrentará o social liberal Emmanuel Macron.

No cartaz, desfraldado por seis membros da organização, pouco depois das 7h (horário local, 2h de Brasília) estava escrito o lema da Revolução Francesa: “Liberdade, igualdade, fraternidade” e a mensagem “resistir”.

Em sua conta no Twitter, o Greenpeace incluiu também a mensagem “não deixe a Frente Nacional comprometer os nossos valores”.