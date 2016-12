Grécia relata caso de vírus da gripe aviária em cisne selvagem

Paris – A Grécia relatou um caso do vírus altamente contagioso da gripe aviária H5N8 em uma ave selvagem, disse a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, citando informações oficiais da Grécia.

O vírus foi encontrado em um cisne selvagem no delta do rio Evros, na Macedônia Oriental e Trácia, informou o Ministério do Desenvolvimento Rural e da Alimentação da Grécia em um relatório publicado no site da OIE.

Vários países da Europa e do Oriente Médio encontraram casos de gripe aviária altamente contagiosos nas últimas semanas.

Os surtos na Ásia levaram ao abate em larga escala de aves na Coréia do Sul, na China e no Japão.

O vírus H5N8 não foi encontrado em humanos e não pode ser transmitido através de alimentos.