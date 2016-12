Grande incêndio queima 140 edifícios em cidade do Japão

Tóquio – Um grande incêndio queimou nesta quinta-feira cerca de 140 edifícios e deixou duas pessoas feridas no município de Itoigawa, na Prefeitura de Niigata (noroeste do Japão).

O fogo começou por volta das 10h30 local (23h30, de quarta-feira em Brasília) em um restaurante do centro da cidade e, alimentado pelos fortes ventos provenientes do Mar do Japão, se estendeu rapidamente até que foi extinto 8 horas depois pelos bombeiros.

Segundo a Prefeitura da cidade litorânea, cerca de 580 pessoas procedentes de 270 imóveis tiveram que ser evacuadas.

As imagens emitidas pela emissora de “NHK” mostraram uma enorme coluna de fumaça, que chegou a alcançar 300 metros de altura.

As duas pessoas feridas são duas mulheres de em torno de 40 anos que inalaram fumaça e tiveram contusões leves ao tentar fugir de suas casas.

Lojas, restaurantes e casas arderam em chamas, que tiveram que ser extintas por mais de 10 dotações de bombeiros.