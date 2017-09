Governo Trump elabora novo decreto anti-imigração mais rígido

Washington – O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está se preparando para substituir seu controverso decreto anti-imigratório por restrições mais direcionais e que afetam um número maior de países, de acordo com pessoas familiarizadas com o processo.

Em vez de proibir a viagem de imigrantes de alguns países na nova lista, o decreto que está sendo preparado cria restrições que variam de acordo com cada nação, com base na cooperação com os EUA, a ameaça representada por cada um e outros fatores.

Em um comunicado a repórteres divulgado nesta sexta-feira, funcionários do governo descreveram o projeto em termos gerais, mas não disseram quantos países seriam afetados nem nomearam qualquer um deles.

As pessoas familiarizadas com a situação disseram ao Wall Street Journal que o total provavelmente seria de oito ou nove nações.

O atual decreto anti-imigração expira no domingo. Uma recomendação sobre as novas regras foi enviada a Trump, que poderia fazer alterações.

Uma decisão final é esperada antes do prazo, e uma vez que ele assine as regras, a Casa Branca planeja tornar pública a lista de países e as restrições para cada um.

Fonte: Dow Jones Newswires.