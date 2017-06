Governo palestino elogia decisão de Trump de não mudar embaixada

O governo Palestino elogiou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de não transferir a embaixada americana em Israel para Jerusalém, afirmando que isso fortalece a paz na região.

O porta-voz do governo palestino, Nabil Abu Rdeneh, afirmou que se trata de um “importante passo positivo”, que ilustra o compromisso dos EUA em promover a paz.

O embaixador da Palestina em Washington, Hussam Zomlot, declarou que a manutenção da embaixada em Tel-Aviv reforça as perspectivas de que os conflitos sejam encerrados de maneira pacífica.

O embaixador acrescentou que “está pronto para se reunir com as autoridades americanas”, com o intuito de alcançar uma paz “justa e duradoura”.

Os palestinos reivindicam Jerusalém oriental como capital de seu futuro Estado. Israel anexou a área em 1967, que pertencia anteriormente à Jordânia.