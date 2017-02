Governo do Afeganistão só controla 57% do território do país

Cabul – O governo do Afeganistão controlava apenas 57% do território do país em novembro do ano passado, espaço 15% menor do que no mesmo mês de 2015, informou o Inspetor Especial Geral para a Reconstrução do Afeganistão (Sigar) dos Estados Unidos.

De acordo com um relatório divulgado hoje no site do Sigar, 83 dos 407 distritos do país estavam sob o controle das autoridades afegãs há dois meses. Em 150 deles, havia algum outro tipo de influência além da governamental.

Os talibãs, por sua vez, tinham o controle de nove distritos e influencia sobre outros 32. Os demais 133 são considerados “disputados” entre as duas partes do conflito.

Os insurgentes estão ganhando terreno no Afeganistão desde o fim da missão de combate da Otan em janeiro de 2015. No ano passado, os talibãs chegaram a cercar cinco capitais provinciais.