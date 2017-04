Governo diz que há 94 mortos do EI após bombardeio dos EUA

Kabul – Autoridades locais da província afegã de Nangarhar informaram hoje que o projétil americano GBU-43, chamado de “mãe de todas as bombas” e lançado na quinta-feira passada sobre uma base do Estado Islâmico (EI), matou 94 membros do grupo jihadista, entre eles quatro líderes, assegurando que não houve baixas civis.

As autoridades de Nangarhar identificaram os líderes do EI mortos como Hamza Abubakr, Hamid, Mohammad Ibrani e Hafiz Sayed em uma operação na qual também foram destruídos “três túneis e um depósito de munição”, segundo a nota.

Está previsto que o Ministério de Defesa afegão divulgue hoje novos dados sobre o resultado da operação, já que até o momento avaliou em 36 as baixas do EI no ataque, um número que não atualiza desde ontem.