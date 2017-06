Governo alemão “tenta entender” posição dos EUA sobre Catar

Berlim – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Martin Schaefer, disse que o governo alemão está “tentando entender” a posição dos Estados Unidos na crise nos países árabes após o rompimento de relações da coalizão liderada pela Arábia Saudita com o Catar.

Ao afirmar que diplomatas alemães estavam em contato com membros do governo americano, Schaefer disse que vê semelhanças nas opiniões do Departamento de Estado americano com a visão de Berlim sobre a crise diplomática, mas também relatou ver diferenças “em alguns comentários de 140 caracteres do presidente americano”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que líderes do Oriente Médio já haviam reclamado sobre o governo de Doha, quando ele (Trump) exigiu o fim do apoio às correntes radicais que encorajariam o terrorismo, chegando a sugerir que romper relações com o Catar era compreensível.

Os americanos mantém uma base militar naquele país.