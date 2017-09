Governador da Flórida declara emergência por furacão Irma

Miami – O governador da Flórida, Rick Scott, assinou nesta segunda-feira uma ordem declarando estado de emergência nos 67 condados desse estado americano perante a chegada do furacão “Irma”, que subiu para categoria 4 enquanto continua seu deslocamento sobre o Atlântico rumo ao Caribe.

Ao emitir a Ordem Executiva 17-235, o governador Scott está assegurando-se de que as administrações locais tenham tempo, recursos e flexibilidade para preparar-se para esta perigosa tempestade e nada lhes impeça ou atrase a tomar as ações necessárias para manter as comunidades seguras, indica um comunicado do governo.

“O furacão ‘Irma’ é uma tempestade grande e potencialmente mortal e a Flórida deve estar preparada”, salientou o governador.

“Hoje, após receber os prognósticos sobre a intensidade desta tempestade, declarei um estado de emergência para cada condado na Flórida para garantir que os governos estaduais, federais e locais possam trabalhar lado a lado e assegurar-me que os recursos sejam distribuídos às comunidades locais enquanto nos preparamos para esta tempestade”, acrescentou.

Scott detalhou que o estado de emergência permite aos funcionários de gestão de emergências agir com rapidez no melhor interesse dos moradores sem a carga da burocracia.

“Na Flórida, sabemos que a melhor maneira de proteger nossas famílias em tempos severos é ter um plano”, destacou o governador, que pediu que todos os moradores do estado permaneçam vigilantes e acompanhem as notícias.

O furacão “Irma”, o quarto dessa temporada no Atlântico, passou na manhã da quinta-feira diretamente de tempestade tropical a furacão de categoria 2 e hoje subiu para a categoria 4 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, de um máximo de 5.

A primeira tempestade tropical de 2017 foi “Arlene”, que se formou em abril na metade do Atlântico, mais de um mês antes do começo da temporada.

Depois dela vieram “Bret”, “Cindy”, “Don”, “Emily” e “Franklin”, que se transformou no primeiro furacão da temporada. Em seguida foi a vez de “Gert”, o segundo furacão, “Harvey”, que também alcançou a categoria 4, e agora “Irma”.