George Bush pai recebe alta de hospital

O ex-presidente americano George H.W. Bush teve alta do hospital, nesta segunda-feira (30), após ficar internado durante aproximadamente duas semanas para se recuperar de uma pneumonia, tendo que ficar no CTI, afirmou seu porta-voz.

O 41º presidente, de 92 anos, foi levado ao Houston Methodist Hospital em 14 de janeiro por conta de uma pneumonia bacteriana.

Sua esposa Barbara, de 91 anos, que estava com bronquite viral, também foi levada ao mesmo hospital, mas foi liberada alguns dias depois.

“O presidente George H.W. Bush teve alta hoje do Houston Methodist Hospital após tratar uma pneumonia”, declarou Jim McGrath, porta-voz de Bush.

Durante sua estadia, o ex-presidente teve que ficar intubado por 48 horas para ajudar na sua respiração.

Bush sofre do mal de Parkinson, o que deixou-o em uma cadeira de rodas, mas os médicos afirmam que esta não foi a causa de sua última enfermidade. Ele tem um tipo pouco comum do mal de Parkinson que só afeta os membros inferiores.

Sua idade avançada era uma das maiores preocupações.

O ex-presidente e sua esposa receberam muitas mensagens de apoio, contaram os médicos, inclusive da família, que levou um cartão que ficava pendurado em seu quarto no hospital.

“Ele está muito grato por todas as orações e mensagens gentis que recebeu durante sua estadia, bem como pelo ótimo atendimento recebido pelos médicos e enfermeiras”, acrescentou McGrath.

Bush, que foi presidente entre 1989 e 1993, é o mais velho dos cinco ex-presidentes americanos vivos.

Ele é pai do também ex-presidente George W. Bush (2001-2009) e do ex-governador da Flórida Jeb Bush, que disputou as primárias republicanas para a eleição presidencial de 2016.