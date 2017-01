George Bush pai continua internado em terapia intensiva

Austin – O ex-presidente dos Estados Unidos George Bush pai (1989-1993) continua melhorando na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de Houston, no Texas, de onde espera-se que possa sair nos próximos dias.

Segundo um comunicado divulgado neste sábado por seu chefe de gabinete, Jean Becker, o ex-presidente, que respira normalmente sem assistência mecânica desde sexta-feira, está desejando voltar o mais rápido possível a seu horário regular e se sente otimista a respeito.

De fato, Becker afirmou que Bush, de 92 anos, ligou na sexta-feira à noite para seu escritório pessoal para comprovar como estava sua equipe.

O presidente número 41 dos Estados Unidos foi internado no fim de semana passado no Hospital Metodista de Houston por causa de problemas de respiração, mas sua situação piorou até o ponto de ter que passar por um procedimento na quarta-feira para “proteger e limpar suas vias respiratórias”.

Sua esposa, Barbara Bush, que tem 91 anos, foi internada na quarta-feira no mesmo hospital por precaução, após passar por um quadro de fadiga e tosse, embora, segundo o comunicado, seja provável que tenha alta neste domingo.

Um dos filhos do casal, o também ex-presidente George W. Bush, agradeceu através das redes sociais o apoio recebido e afirmou que as orações que pedem a recuperação de seus pais estão surtindo efeito.

Embora em seu 90º aniversário tenha saltado de paraquedas para demonstrar sua vitalidade, o ex-presidente foi hospitalizado diversas vezes durante os últimos anos por diferentes motivos.

Em julho de 2015, por exemplo, quebrou uma vértebra do pescoço em uma queda e em 2012 passou o Natal no mesmo hospital, com uma bronquite e uma infecção que o mantiveram internado por um mês e meio.