Washington – O genro do presidente dos Estados Unidos, Jared Kushner, deve se encontrar com membros do comitê de Inteligência do Senado nos próximos dias, afirmou hoje o senador Angus King.

O encontro deve girar em torno das reuniões que o genro de Donald Trump teve com o embaixador da Rússia nos EUA, Sergey Kislyak.

Segundo um funcionário da Casa Branca, a reunião ainda não foi oficialmente confirmada, mas eles já debatem possíveis datas para o encontro.