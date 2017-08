Genro de Trump lidera missão sobre paz entre Israel e Palestina

Washington – Jared Kushner, assessor sênior e genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidera uma delegação de funcionários da Casa Branca para o Oriente Médio para discutir a possibilidade de retomar o processo de paz entre israelenses e palestinos.

Segundo um oficial sênior da Casa Branca, Kushner deixou os EUA no último domingo, ao lado do enviado para as negociações internacionais, Jason Greenblatt, e da consultora adjunta de segurança nacional, Dina Powell.

Os três são esperados em Israel nesta quarta-feira e devem se encontrar separadamente com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na quinta-feira.

O funcionário falou sob condição de anonimato. Os três também devem visitar líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia e Egito durante a viagem à região.

O principal assessor de Abbas, Ahmad Majdalani, disse que os palestinos esperam respostas claras dos EUA com a chegada de Kushner à região.

Majdalani disse que os palestinos pediram a posição americana sobre duas questões-chave: assentamentos israelenses e apoio à independência palestina.

“Desde junho, não ouvimos falar sobre isso. Esperamos que haja respostas claras desta vez”, afirmou. Fonte: Associated Press.