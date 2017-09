G7 quer acabar com programa nuclear da Coreia do Norte

Roma – Os países membros do G7 condenaram nesta segunda-feira o mais recente teste de míssil da Coreia do Norte e se comprometeram a tomar mais ações para garantir que o recluso regime do país asiático abandone completamente seu programa nuclear.

A condenação foi feita em um comunicado emitido pela Itália, que detém a Presidência rotativa do G7, e foi assinado pelos líderes de Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu.

“A Coreia do Norte deve cumprir imediatamente e completamente com todas as resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU e abandonar todos os programas nuclear e de míssil balístico de uma maneira completa, verificável e irreversível”, disse o comunicado.

“Nós estamos prontos para fortalecer ainda mais as medidas focadas em atingir esses objetivos e exigimos que o Conselho de Segurança da ONU cumpra suas responsabilidades e trabalhe para adotar uma nova e efetiva resolução que inclua medidas mais fortes”.