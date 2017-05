G7 admite em comunicado divergência com EUA sobre clima

Taormina, Itália – Em uma admissão incomum, os líderes do G7 disseram em seu comunicado final no sábado que não conseguiram eliminar as divergências sobre a mudança climática, com os Estados Unidos incapazes de se unir aos demais países para se comprometerem com o Acordo de Paris.

“Os Estados Unidos da América estão em processo de revisão de suas políticas sobre mudanças climáticas e sobre o Acordo de Paris e, portanto, não estão em posição de se unir ao consenso sobre esses temas”, afirma o comunicado.

“Compreendendo este processo, os chefes de Estado e de governo do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido e os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia reafirmam o seu forte empenho em implementar rapidamente o Acordo de Paris.”