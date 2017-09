Furacão se forma no litoral sudoeste do México

O furacão Max se formou diante do litoral sudoeste do México, gerando uma advertência de tempestade para uma série de localidades costeiras, incluindo a turística Acapulco, informou nesta quinta-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC) americano.

No meio da manhã, Max, de categoria 1, tinha ventos de até 120 km/h e se movia para o leste, a 9 km/h, localizando-se a 85 km de Acapulco.

No popular balneário mexicano, uma chuva persistente e ventos fortes já afastou os residentes e turistas das praias, segundo a televisão local.

É possível que Max se fortaleça antes de tocar em terra no fim desta quinta e que, uma vez dentro do território mexicano, se enfraqueça, segundo o NHC.

Segundo a fonte, Max provocará fortes chuvas em Guerrero e também em parte do estado vizinho de Oaxaca, atingido há uma semana por um forte terremoto de 8,2 graus que deixou dezenas de mortos na região.

Também na semana passada, o furacão Katia atingiu a costa do México no Atlântico e posteriormente se dissipou no centro do país, sem causar maiores danos.