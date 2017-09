Furacão Maria deve atingir Porto Rico na próxima quarta

Fajardo, Porto Rico – O furacão Maria se tornou uma tormenta de categoria 3 nesta segunda-feira, enquanto se dirigia para uma colisão com as ilhas do Caribe Oriental. Meteorologistas alertaram que era provável que o furacão ficasse ainda mais forte.

A tempestade estava em um caminho que o levaria perto de muitas das ilhas já afetadas pelo furacão Irma e, depois, iria em direção de Porto Rico e da República Dominicana.

Maria pode atingir Porto Rico na quarta-feira como nível 3 ou 4, disse Ernesto Morales, do Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos em San Juan. “Esta tempestade promete ser catastrófica para a nossa ilha. Porto Rico experimentará ventos de força de furacão”, disse.

O território americano nesta segunda-feira impôs o racionamento de suprimentos básicos, incluindo água, leite, alimentos enlatados, baterias, lanternas e outros itens.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que o Maria teve ventos máximos sustentados de 200 quilômetros por hora na tarde desta segunda-feira.

Estava centrado a cerca de 70 quilômetros a leste-nordeste de Martinica e a 70 quilômetros a leste-sudeste de Dominica, seguindo a oeste-nordeste a 10 quilômetros por hora.

Fonte: Associated Press.