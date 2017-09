Furacão Maria chega à categoria 2 e deve se fortalecer hoje

Miami – O furacão Maria atingiu a categoria 2 da escala Saffir-Simpson, que vai até 5, e ganhará ainda mais força nas próximas horas durante sua passagem pelo Caribe, indicou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Às 12 GMT de hoje (9h em Brasília), o centro do furacão estava localizado no Mar do Caribe. Maria está se movendo para oeste-noroeste a cerca de 19km/h. O NHC prevê que a direção seja mantida, mas com uma diminuição na velocidade de translação.

Maria passará pelas Ilhas de Sotavento na noite de terça-feira e depois pelo extremo norte do Mar do Caribe. O furacão se mantém a cerca de 135 quilômetros de Martinica e a 195 quilômetros ao leste da Ilha de Dominica, com ventos sustentados de 110km/h.

Por causa das novas informações, o governo de Santa Lúcia emitiu aviso de furacão para ilha. O Serviço Meteorológico de Saint Martin mantém um alerta de tempestade tropical.

Também foram emitidos avisos de furacão em Guadalupe, São Cristóvão e Nevis, Montserrat e Martinica. Além disso, há alertas de tempestade tropical em Antígua e Barbuda.

A agitação do mar provocada pelo furacão Maria está afetando toda a região das Pequenas Antilhas. É provável que isso provoque ressacas e correntes marítimas perigosas que podem colocar em risco a vida dos moradores da região.