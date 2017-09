O furacão Katia se fortaleceu nesta sexta-feira para a categoria 2 na escala Saffir-Simpson e avançava pelo Golfo do México, na direção do estado de Veracruz, no leste, informaram autoridades.

Katia se localizava a 205 km do importante porto de Veracruz, onde deve tocar em terra na noite desta sexta.

