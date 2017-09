Furacão Irma deixou 10 mortos em passagem por Cuba, diz governo

Havana – O furacão Irma deixou 10 mortos durante sua passagem por Cuba, informou o governo cubano nesta segunda-feira, depois de a tempestade provocar graves danos principalmente nos polos turísticos da ilha.

“Depois da passagem do perigoso furacão Irma pelo território nacional foi relatada, até o momento, a lamentável perda de 10 vidas humanas”, informou a televisão estatal, citando um relatório da Defesa Civil.

As vítimas são das províncias de Havana, Matanzas, Camagüey e Ciego de Ávila, no centro e no oeste da ilha.