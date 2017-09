Furacão Irma deixa 8 mortos em Saint Marteen e 1 em Barbuda

San Juan – O furacão Irma deixou oito mortos durante sua passagem por Saint Marteen e danos devastadores em Barbuda que chegam a US$ 100 milhões, onde 60% da população perdeu suas casas e uma pessoa morreu, de acordo com o balanço provisório das autoridades.

O lado francês de Saint Marteen foi o maior prejudicado pela passagem na quarta-feira pelas pequenas ilhas que formam as Pequenas Antilhas, onde em Anguilla a imprensa local fala de outro morto, ainda que, por enquanto, não haja informações oficiais a respeito.

A informação chega muito desencontrada desde as ilhas devido à destruição, em alguns casos totais, das infraestruturas e comunicações, ainda que as citadas Saint Marteen e Barbuda tiveram que lidar com a pior parte da passagem de Irma, de categoria 5, a máxima, que em alguns momentos chegou levar ventos próximos a 300 km/h.

Testemunhos de pessoas que moram na região recolhidos por meios de comunicação locais falam de muros de edifícios tremendo, o que fez com que, especialmente em Saint Marteen e Barbuda, casas menos consistentes desmoronassem em massa.

Os dados oficiais, mas de caráter provisório, indicam que em Saint Marteen houve pelo menos oito pessoas mortas e 20 feridos.

As infraestruturas ficaram inutilizadas e o Aeroporto Princesa Juliana foi arrasado.

O premiê de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, informou que após um balanço provisório, a situação na segunda das ilhas gêmeas, Barbuda, é devastadora, com 90% das construções destruídas, as quais é preciso somar a morte de uma menina.

Antígua, no entanto, apesar dos danos em infraestruturas, não foi tão afetada, mas o balanço geral para ambas as ilhas é de cerca de US$ 100 milhões.

Em São Cristóvão e Nevis foram registrados graves danos em moradias e edifícios, queda de árvores e postes das linhas elétricas foram derrubados, ainda que sem vítimas mortais.

Em Anguilla alguns meios falam de uma morte, mas a informação sobre as consequências provocadas pela passagem de Irma por essa ilha é ainda imprecisa. EFE