Furacão Irma continua se aproximando do Caribe

Miami (EUA) – Irma se mantém neste sábado como um “poderoso furacão” enquanto avança sobre o Atlântico rumo ao Caribe, com ventos máximos sustentados de 110 milhas por hora (175 km/h), informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA.

Em seu boletim matinal, o NHC indicou que Irma, o quarto furacão da temporada no Atlântico, está localizado a 2.120 quilômetros (1.320 milhas) ao leste das ilhas de Sotavento (Pequenas Antilhas).

O ciclone prossegue com seu deslocamento para o oeste com uma velocidade de translação de 14 milhas por hora (20 km/h) e, segundo um provável padrão de trajetória, nos seguintes dias dará um giro em direção oeste-sudoeste.

Irma oscila de intensidade, saltando de categoria 2 (como está agora) a categoria 3, e vice-versa, na escala de intensidade de Saffir-Simpson, de um máximo de 5, mas é esperado que se mantenha como “um poderoso furacão” ao longo do fim-de-semana, agregaram os meteorologistas do NHC, com sede em Miami.

Irma passou na manhã de quinta-feira diretamente de tempestade tropical a furacão de categoria 2 e rapidamente se transformou em um furacão maior, ao subir para categoria 3.

O ciclone perdeu intensidade na sexta-feira ao ao ser rebaixado a categoria 2 após, para horas mais tarde se fortalecer e voltar à categoria 3.