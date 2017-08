Furacão Harvey ganha força perto do Texas e sobe para categoria 4

Miami – O furacão Harvey se fortaleceu nesta sexta-feira ao se aproximar da costa do estado do Texas e alcançou a categoria 4, com ventos máximos sustentados de 215 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Em um boletim especial, o órgão disse que Harvey está a 70 quilômetros a leste da cidade de Corpus Christi e a 85 a sul-sudoeste de Port O’Connor.

Harvey, que pode se tornar o primeiro furacão das três maiores categorias na escala Saffir-Simpson (3, 4 ou 5) a alcançar a costa dos EUA nos últimos 12 anos, se desloca para noroeste com uma velocidade de translação de 13 km/h.