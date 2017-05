Funcionários de empresa francesa ameaçam explodir a fábrica

Os funcionários de uma fabricante de peças para automóveis na França ameaçam explodir a fábrica, em protesto contra a liquidação judicial da empresa.

Os empregados da GM&S Industry, na localidade de La Souterraine (centro), colocaram botijões de gás e galões de gasolina no local de trabalho, afirmou à AFP Vincent Labrousse, representante sindical.

La tension monte d'un cran chez GM&S Industry à La Souterraine pic.twitter.com/948LzYGY1a — Corinne CHEVRETON (@CHEVRETONCorinn) May 11, 2017

#Social: les salariés de GM&S Industry vont détruire un outil par jour en attendant la reprise des négociations pour sauver leur usine. pic.twitter.com/cUbaosmTw6 — Thierry Matonnat (@TMatonnat) May 11, 2017

Na manhã desta quinta-feira destruíram uma prensa com um maçarico e ameaçam destruir outra máquina durante a tarde.

“Nos recusamos a ser enganados um minuto mais (…) Estamos lutando há seis meses e lamentamos chegar a este ponto, mas hoje estamos sob a ameaça de uma liquidação pura e simples. Se for assim, não deixaremos a empresa intacta”, afirmou.

Os sindicatos exigem reuniões com as montadoras PSA e Renault, e com o presidente eleito Emmanuel Macron.

Os 279 funcionários esperam pressionar as montadoras, que são seus principais clientes, para que se comprometam a manter um volume de pedidos suficiente.