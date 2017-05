Funcionários da Alitalia farão paralisação após fim do G-7

Roma – Controladores aéreos italianos e alguns funcionários da Alitalia planejam uma paralisação por várias horas no próximo domingo, com atraso e cancelamentos sendo esperados no dia seguinte à conclusão da cúpula do G-7, em Taormina, na Sicília.

Os controladores aéreos planejam que a paralisação irá durar das 13h às 17h (horário local), enquanto vários sindicatos que representam os funcionários da Alitalia planejam paralisar seu trabalho entre 10h e 18h (horário local).

A Alitalia, que luta para sobreviver após declarar falência no início deste mês, cancelou vários voos domésticos e internacionais para domingo e voltou a registrar a maioria dos passageiros em voos alternativos.

A reunião do G-7, na Sicília, na qual os líderes das maiores economias do mundo se reunirão na sexta-feira e no sábado, inclui membros da equipe de apoio dos governos e jornalistas que planejaram voar neste dia.