Frio e nevascas causam morte de 27 crianças no Afeganistão

As intensas nevascas acompanhadas de frio extremo causaram a morte de 27 crianças afegãs, todas elas menores de cinco anos, em um remoto distrito do norte do Afeganistão, informaram fontes oficiais, que temem que o balanço se agrave.

As estradas em Darzaab, na província de Jawzjan, se encontram bloqueadas com meio metro de neve, impedindo totalmente o acesso de equipes médicas aos povoados, onde as temperaturas atingiram -10ºC.

Todos os mortos na região eram menores de cinco anos. O acesso interrompido pode agravar o balanço de mortos, segundo as autoridades.

As intensas nevascas e avalanches matam centenas de pessoas todos os invernos no Afeganistão.

Em 2015, as avalanches deixaram 30 mortos em todo o país, principalmente nas províncias montanhosas do norte.