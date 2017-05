Franceses usam redes sociais para incentivar votação

Paris – Os franceses movimentaram as redes sociais neste domingo com o intuito de incentivar os demais eleitores a votar no segundo turno das eleições presidenciais do país e subiram a hashtag #avoté (#votei) no Twitter para dizer que já tinham depositado seu voto em algum dos 66.500 centros.

Acompanhado de uma urna com a bandeira francesa, a hashtag entrou para o Trending Topics do mundo ao longo da manhã, quando a participação do eleitorado ao meio-dia (horário local) atingiu 28,23%, quase a mesma porcentagem registrada nessa mesma hora no primeiro turno, em 23 de abril, que foi de 28,54%.

As chamadas em favor da participação foram intensas desde o primeiro turno porque analistas consideram que uma alta abstenção beneficiaria a candidata da extrema direita Marine Le Pen frente a seu rival, o social liberal Emmanuel Macron. O voto na França não é obrigatório.