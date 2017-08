Francês morre ao descer correndo a montanha Mont Blanc

Um francês de 28 anos morreu nesta quinta-feira ao cair de 300 metros de altura quando descia correndo a montanha Mont Blanc, nos Alpes franceses, sem equipamento adequado, informaram os serviços de auxílio.

O atleta, acostumado a realizar este tipo de corrida ao ar livre, usava roupa para atividades físicas e não portava arnês ou qualquer tipo de equipamento de segurança, indicaram os gendarmes de Chamonix.

Em 17 de agosto, um adepto das caminhadas ao ar livre também faleceu no mesmo setor, lembrou Jean-Marc Peillex, prefeito de Saint-Gervais, comuna que conta em seu território com o “caminho real”, a mais antiga rota de acesso ao topo do Mont Blanc.

Após esse acidente, Peillex tornou obrigatório para os alpinista usar equipamento adequado para subir a montanha, sob pena de multa.