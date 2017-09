França reitera compromisso com uma Espanha “forte e unida”

Paris – A França reiterou nesta quinta-feira a sua posição a favor de uma Espanha “forte e unida”, se referindo ao processo independentista na Catalunha, do qual disse que é um assunto interno que deve ser resolvido dentro do respeito “do marco constitucional”.

“No momento em que o espírito de unidade e de solidariedade deve nos guiar mais do que nunca no relançamento do projeto europeu, as autoridades francesas lembram seu compromisso com uma Espanha forte e unida”, declarou à imprensa o porta-voz do Ministério de Exteriores francês.

“Como já dissemos no dia 9 de junho, esta questão cabe à política interna da Espanha, na qual a França não foi chamada a se envolver”, continuou o porta-voz.

O Ministério de Exteriores francês negou ter recebido uma mensagem da delegação do Governo autônomo catalão em Paris referente à declaração institucional do seu presidente, Carles Puigdemont.