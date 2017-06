França elege número recorde de mulheres para o Parlamento

Paris – A França elegeu um número recorde de mulheres para o Parlamento, de acordo com os resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira, após o vitorioso partido do presidente Emmanuel Macron, A República em Marcha (LREM), apresentar uma lista de candidatos equilibrada em termos de gênero.

Dos 577 novos deputados eleitos, 233 são mulheres, superando o recorde anterior de 155 estabelecido na eleição passada.

Com isso, a França saltou da posição 64 para a 17 no ranking mundial de representação feminina parlamentar e para o 6º lugar na Europa, superando o Reino Unido e a Alemanha, de acordo com dados da União Interparlamentar compilados no início de junho.

A República em Marcha, que conquistou uma maioria dominante nas eleições de domingo, tem a maior proporção de mulheres eleitas, com 47 por cento.

“Pela primeira vez sob a Quinta República (pós-guerra), a Assembleia Nacional será profundamente renovada — mais diversa, mais jovem”, disse a presidente em exercício do partido, Catherine Barbaroux.

“Mas acima de tudo, me permita desfrutar, porque esse é um evento histórico para a representação das mulheres na Assembleia Nacional”.