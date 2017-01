Paris – O Reino Unido não poderá escolher apenas o que lhe for conveniente nas negociações para a saída do país da União Europeia, disse o ministro das Relações Exteriores da França nesta quinta-feira, acrescentando que as conversas não têm objetivo de punir os britânicos por sua escolha de deixarem o bloco.

“Não haverá seleção do que for conveniente. Mas não é sobre punir o Reino Unido. Esta não é a posição da França”, disse o chanceler francês, Jean-Marc Ayrault, a repórteres.