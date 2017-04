Fotos sugerem que Coreia do Norte está pronta para teste nuclear

Seul – Fotos feitas por satélite mostram que a base nuclear norte-coreana estaria “preparada” para um novo teste, publicou nesta quinta-feira um portal especializado em Coreia do Norte, algo que se acontecer aumentaria ainda mais a tensão que já se respira na península.

As imagens, tiradas na véspera e analisadas hoje pelo site 38north, mostram que na base de Punggye-ri “persiste atividade no portão norte (onde foram feitos os últimos testes norte-coreanos), nova atividade na zona administrativa principal e pessoal reunido no centro de comando das instalações”.

North Korea's Punggye-ri Nuclear test site seems primed and ready. https://t.co/xqI7WUG1Bf — 38 North (@38NorthNK) April 12, 2017

A análise indica que o volume de água que foi drenada nas últimas semanas para manter seco o túnel da galeria norte foi reduzido nos últimos dez dias.

Também não se viram mudanças nas montanhas de resíduo mineral, pelo qual o processo de escavação já estaria concluído na base situada no condado de Kilju (nordeste).

Os especialistas estão há semanas alertando da contínua atividade em Punggye-ri e temem que a Coreia do Norte possa fazer em breve seu sexto teste nuclear, especialmente pela proximidade de datas importantes para o regime.