Fortes chuvas deixam 4 mortos e vários desaparecidos na Venezuela

Caracas – Pelo menos quatro pessoas morreram e muitas outras estão desaparecidas após uma “enchente súbita” causada pelo aumento do nível da água no córrego onde se banhavam devido às fortes chuvas que atingiram o município de Girardot, no estado de Aragua, na Venezuela, informou nesta segunda-feira o governo do país.

As vítimas mortais são três homens e uma mulher, explicou o ministro de Interior, Néstor Reverol, que não deu mais detalhes sobre a identidade dos mesmos.

O ministro relatou à emissora de televisão estatal “VTV” que as “contínuas precipitações” registradas na região também provocaram um deslizamento de terra que atingiu dois automóveis e um ônibus.

Os serviços de resgate do Estado iniciaram os trabalhos de busca e as autoridades foram obrigadas a interditar a estrada que leva à localidade turística de Choroní devido às fortes chuvas na região.