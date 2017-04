Forte tremor de magnitude 6,8 sacode Filipinas

Washington – Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter sacudiu nesta sexta-feira as Filipinas, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O tremor ocorreu às 4h23 (hora local de sábado) a uma profundidade de 10 quilômetros e epicentro a 26 quilômetros ao sudoeste da cidade de Balangonan, segundo o alerta emitido pelo órgão americano.

Pouco depois do terremoto, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico alertou para a possibilidade de tsunami para as áreas costeiras que ficam a menos de 300 quilômetros do epicentro, de maneira que poderiam ser afetados Filipinas e Indonésia.

As Filipinas ficam sobre o chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma região de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por 7.000 tremores por ano, em sua maioria moderada.