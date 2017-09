Cidade do México – As autoridades mexicanas elevaram nesta terça-feira para 79 o número de mortos devido ao terremoto de magnitude 7 na escala de Richter que sacudiu a região central do país.

De acordo com um balanço preliminar das autoridades, 54 pessoas morreram no estado de Morelos, 13 em Puebla, oito no Estado do México e quatro na Cidade do México.