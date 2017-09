Forte terremoto na Guatemala destrói casas e deixa vários feridos

Guatemala – As autoridades da Guatemala informaram que várias pessoas ficaram feridas, além da destruição de algumas casas no departamento de San Marcos, fronteira com o México, após o forte terremoto registrado no final da noite de quinta-feira, com epicentro no México.

O Governo Departamental de San Marcos disse que receberam informações de vários feridos, mas não especificou seu numero, e também não confirmou se há mortos.

O forte tremor, de magnitude 7,8 na escala Richter, segundo as autoridades guatemaltecas e que no México foi de 8,4, deixou vários feridos e causou a quedas de tetos e paredes em alguns municípios de San Marcos, disse a fonte.

Já o Exército da Guatemala anunciou que enviou vários militares nesse departamentos.

Em declarações a uma emissora de TV, o presidente guatemalteco, Jimmy Morales, disse que estão fazendo avaliações e que nas próximas horas os resultados serão divulgados.

Ele acrescentou que, dependendo da magnitude dos danos, as aulas podem ser suspensas.

Morales disse que todas as instituições estão prontas para atender as emergências, e que inclusive ele está disposto a assumir a “liderança” para “ajudar” aos guatemaltecos.