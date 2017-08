Fortalecimento do Irã ameaça Israel e mundo todo, diz premiê

Moscou – O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira que o fortalecimento do Irã na Síria supõe uma ameaça para Israel, o Oriente Médio e para todo o mundo, ao se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no balneário russo de Sochi, às margens do mar Negro.

“A situação no Oriente Médio tem uma dinâmica bastante rápida. O Irã realiza enormes esforços para fortalecer sua presença na Síria. Isto representa uma ameaça para Israel, o Oriente Médio e, na minha opinião, para o mundo inteiro”, disse Netanyahu, citado por meios russos, ao começo da reunião com o chefe do Kremlin.

Netanyahu acrescentou que o Irã está em um “estágio avançado de controle e influência sobre o Iraque e o Iêmen”, e “na prática, controla o Líbano”.

“Senhor presidente, com esforços conjuntos estamos derrotando o Estado Islâmico (EI), e isto é muito importante, mas há uma coisa negativa, que é que onde desaparece o EI, ali entra o Irã”, disse a Putin o premiê israelense.

Netanyahu disse que Israel “nem por um minuto pode esquecer que a cada dia o Irã continua ameaçando com destruir o Estado israelense”.

O Irã, acrescentou, “dá armamento a organizações terroristas”.

Putin, por sua vez, destacou o “eficaz mecanismo de interação” que foi estabelecido entre ambos países, que “permite abordar as relações bilaterais, bem como a situação na região”.