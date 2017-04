Forças iraquianas retomam importante bairro de Mosul do EI

As forças iraquianas retomaram um importante bairro do oeste de Mossul das mãos dos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI), após uma semana de intensos combates na segunda cidade do Iraque, anunciou nesta terça-feira um comandante.

“Os heróis do serviço antiterrorista [CTS, forças de elite], encarregados do eixo oeste, conseguiram libertar completamente o bairro de Tenek”, declarou à AFP o general Abdel Wahab al-Sadi.

As forças iraquianas, apoiadas pela coalizão internacional anti-extremista comandada pelos Estados Unidos, lançaram em 17 de outubro uma ampla ofensiva para retomar do EI a cidade de Mossul, localidade ao norte do Iraque tomada pelo grupo extremista em junho de 2014.

No fim de janeiro, as forças iraquianas recuperaram a parte leste desta cidade, dividida em dois pelo rio Tigre.

Desde 19 de fevereiro, comandam uma batalha para recuperar o setor oeste, onde os combatentes estão entrincheirados.

As forças progridem com dificuldade pela presença de inúmeros civis e pela configuração dos bairros, que conta com estreitas ruas.

“Tenek é um dos grandes bairros da parte oeste de Mossul e era um dos redutos do grupo terrorista”, afirmou o general Abdel Wahab al-Sadi.

Pelo menos 20 carros-bomba foram neutralizados e dezenas de membros do EI morreram em combates que duraram uma semana.

Cem extremistas ainda se encontram no oeste de Mossul, a maioria no centro histórico da cidade.