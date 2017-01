Forças iraquianas fream ataque do EI em aeroporto perto de Mosul

Erbil – As forças iraquianas rebateram nesta segunda-feira um ataque do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no Aeroporto Militar de Tal Afar, que fica cerca de 80 km ao oeste de Mosul, no norte do país.

O comandante das operações militares da província de Ninawa, o general Naym al Yabouri, disse à Agência Efe que o Exercito iraquiano e as Forças Populares de Mobilização frearam o assalto dos jihadistas.

As forças iraquianas detonaram três carros-bomba, destruíram dois veículos armados com metralhadoras e mataram 23 terroristas que intervieram na ação, segundo o general.

O Aeroporto Militar de Tal Afar foi recuperado pelas forças iraquianas em 16 de novembro, durante as operações para expulsar o EI de toda a província de Ninawa e de sua capital, Mosul, que começaram em outubro do ano passado.

Al Yabouri também afirmou que aviões iraquianos e da coalizão internacional realizaram nas últimas horas uma série de dez voos. Com eles, foi possível destruir máquinas e armamentos dos terroristas e matar 34 terroristas, em uma região ao oeste de Mosul.

Os bombardeios destruíram uma sede usada pelos comandantes do EI e um centro de segurança usada pelo grupo jihadista, que conquistou amplas zonas do norte do Iraque em 2014.