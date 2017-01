Forças iraquianas conseguem novos avanços no sudeste de Mosul

Bagdá – As forças iraquianas fizeram militantes do Estado Islâmico recuar no sudeste de Mosul nesta quinta-feira, conseguindo avanços em uma área onde ganhos vinham sendo particularmente difíceis, disseram os militares em comunicado.

Unidades de resposta rápida da Polícia Federal do Iraque avançaram no distrito de Sumer, que fica na margem leste do rio Tigre, e também no bairro vizinho de Sahiroun, segundo comunicado noticiado pela televisão estatal.

As forças do governo têm avançado bem mais lentamente nessa área do que unidades que estão no leste e no noroeste, que tomaram o controle de vários bairros de Mosul na semana passada.

A unidade de elite do Exército chamada Serviço Antiterrorismo tem liderado os avanços no leste de Mosul.

A campanha apoiada pelos Estados Unidos para recuperar Mosul, o último grande reduto do Estado Islâmico no Iraque, ganhou vigor renovado desde a virada do ano depois que as tropas enfrentaram dificuldades no interior da cidade em novembro e dezembro.

A eventual perda de Mosul provavelmente representaria o fim da parte iraquiana do autodeclarado califado do Estado Islâmico, que foi anunciado após os militantes conquistarem grandes áreas do Iraque e da Síria em 2014.