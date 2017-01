Forças iraquianas avançam contra EI em ofensiva noturna em Mosul

Bagdá – Tropas iraquianas de elite avançaram contra militantes do Estado Islâmico no leste de Mosul valendo-se da primeira incursão noturna na cidade, disse um porta-voz dos militares nesta sexta-feira, em uma operação apoiada pelos EUA que está ganhando ímpeto, segundo autoridades.

Forças do serviço de antiterrorismo (CTS, na sigla em inglês) avançaram em direção a um afluente do rio Tigre, pouco após a meia-noite, e afugentaram combatentes do Estado Islâmico no distrito de Muthanna, disse o porta-voz do CTS Sabah al-Numan.

“Utilizamos equipamentos especiais e tivemos o elemento surpresa -o inimigo não esperava que montássemos uma ofensiva porque todas as outras ofensivas foram feitas durante o dia”, disse.

Aviões da coalizão dos EUA realizaram 19 ataques aéreos em apoio à operação, a qual deixou dezenas de militantes mortos, afirmou.

Uma segunda fase da campanha para tirar o Estado Islâmico de seu maior bastião no Iraque, a qual já dura quase 12 semanas, começou na quinta-feira passada. A ofensiva de Mosul é a maior mobilização no Iraque desde a invasão liderada pelos EUA em 2003.

Uma aliança de 100 mil soldados apoiada pelos EUA e composta de tropas do governo, forças de seguranças curdas e milicianos xiitas rapidamente atropelou o Estado Islâmico em vilas e municípios ao redor de Mosul, mas uma forte resistência dentro da cidade tem desacelerado os avanços.

Os jihadistas, que estão valendo-se de atiradores de precisão e carros-bomba suicidas, além de utilizarem civis como escudos, ainda controlam totalmente a parte de Mosul a oeste do Tigre.