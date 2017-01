Forças iraquianas alcançam margem do rio Tigre, que divide Mossul

Erbil – As forças da polícia federal do Iraque e a brigada IX do exército alcançaram neste domingo, pela primeira vez, a margem do rio Tigre, no sudeste da cidade de Mossul, no curso de sua ofensiva contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

O dirigente das unidades da polícia federal, marechal Raid Shaker Yaudat, disse à Agência Efe que chegaram à margem leste do rio após tomar o controle dos bairros de Al Mazarea e Al Atebaa, nos quais irromperam ontem.

Yaudat acrescentou que já posicionaram a artilharia na margem conquistada, que é de grande importância estratégica porque do outro lado do rio fica o aeroporto de Mossul.

Os jihadistas do EI detonaram um quarto da ponte de Mossul, depois que as tropas iraquianas alcançaram a margem do Tigre, detalhou o comando policial.

Essa ponte é a mais importante que une as partes sudeste e sudoeste da cidade, e já foi bombardeada anteriormente pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos para evitar que os radicais a empregassem para contra-atacar as tropas iraquianas.

Ontem, as forças governamentais chegaram até o hospital de Al Salem, no bairro de Al Uehda, assim como a outros bairros do sudeste de Mossul próximos da margem do rio Tigre.

Este avanço acontece após o começo da nova fase da ofensiva contra o EI no final de dezembro, depois do lançamento no último dia 17 de outubro de uma grande campanha para arrebatar da organização radical seu último feudo urbano no Iraque.

Neste período, as tropas conseguiram dominar mais de 60% da metade oriental de Mossul e amplas áreas dos arredores da cidade, capital da província de Ninawa.