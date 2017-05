Forças iraquianas abatem mais de 50 terroristas do EI em Mossul

Mossul – As forças antiterroristas do Iraque abateram nesta segunda-feira mais de 50 combatentes do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no bairro de Al Saha I, situado na zona oeste da cidade de Mossul, no norte do país, declarou à Agência Efe um comandante dessa corporação.

O general Maan al Saadi detalhou que entre os terroristas havia suicidas que portavam cinturões com explosivos e a maioria deles eram de nacionalidades estrangeiras.

Saadi acrescentou que as suas unidades recuperaram 85% de Al Saha I com apoio da força aérea e chegaram até o extremo ocidental do distrito de Al Zanjili.

O comandante das forças iraquianas disse que, segundo informação da inteligência militar, há 700 jihadistas entrincheirados dentro do centro antigo de Mossul e nos bairros de Al Shefaa e Al Zinjili, todos eles situados na metade oeste da cidade.

Por outro lado, o comandante da Polícia Federal, o general Raid Shaker Jaudat, assegurou que dez terroristas do EI, entre eles dois franco-atiradores de nacionalidades estrangeiras, morreram na área entre os distritos da Al Zinjili e Al Shefaa.

Além disso, os agentes da polícia destruíram quatro carros-bomba e estão avançando lentamente em Al Zanjili devido à presença de civis na área, segundo Jaudat.

As forças governamentais enfrentam o EI desde fevereiro deste ano na parte oeste de Mossul, onde os jihadistas perderam a maior parte dos bairros.

As tropas expulsaram os extremistas da parte leste da cidade no final de janeiro, após três meses de combates.