Forças do Iraque preparam ofensiva no oeste de Mosul

Bagdá – Forças do Iraque começaram a preparar uma ofensiva para capturar o lado oeste de Mosul das mãos do Estado Islâmico, afirmou o comandante de campanha militar, tenente-general Abdul Ameer Rasheed Yarallah.

As forças iraquianas “estão preparando uma operação nos próximos dois, três dias para apoiar a operação de retomada da margem direita” da cidade, do lado oeste do rio Tigre, disse ele nesta terça-feira, segundo a rede Mosuliya TV.

A ação será realizada por uma coalizão de grupos predominantemente xiitas treinados pelo Irã, formada em 2014 para atuar na guerra contra o Estado Islâmico e que se tornou parte das Forças Armadas iraquianas oficialmente no ano passado.

Na segunda-feira, autoridades do Iraque anunciaram que o lado leste da cidade do norte do país foi tomada do Estado Islâmico depois de quase 100 dias de combates.